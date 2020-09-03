Лукашенко устроил чистку: уволены главные силовики 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от занимаемых должностей главу Совета безопасности республики, главу КГБ и председателя Комитета государственного контроля (КГК), сообщает Telegram-канал «Пул первого». Имена новых руководителей ведомств пока не известны.

Ранее белорусские СМИ сообщили, что 3 сентября для Александра Лукашенко был назван «кадровым днем». Было отмечено, что сегодня национальный лидер должен сделать ряд новых назначений на ключевых постах в руководстве страны.

В конце августа, как сообщал «Рамблер», белорусский президент освободил от должности посла республики в Испании Павла Пустового. Причиной увольнения стало «ненадлежащее исполнение обязанностей». Дипломата лишили статуса посланника первого класса, а также сняли с должности официального представителя Белоруссии при Всемирной туристской организации.