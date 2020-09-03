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Лукашенко устроил чистку: уволены главные силовики 

Павел Тиунов 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от занимаемых должностей главу Совета безопасности республики, главу КГБ и председателя Комитета государственного контроля (КГК), сообщает Telegram-канал «Пул первого». Имена новых руководителей ведомств пока не известны.
В отставку соответственно были отправлены Андрей Равков (экс-глава Совбеза), Валерий Вакульчик (экс-глава КГБ) и Иван Тертель (экс-председатель КГК).
Ранее белорусские СМИ сообщили, что 3 сентября для Александра Лукашенко был назван «кадровым днем». Было отмечено, что сегодня национальный лидер должен сделать ряд новых назначений на ключевых постах в руководстве страны.
В конце августа, как сообщал «Рамблер», белорусский президент освободил от должности посла республики в Испании Павла Пустового. Причиной увольнения стало «ненадлежащее исполнение обязанностей». Дипломата лишили статуса посланника первого класса, а также сняли с должности официального представителя Белоруссии при Всемирной туристской организации.
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В мире , Видео , Валерий Вакульчик , Александр Лукашенко , Андрей Равков
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