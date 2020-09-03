В Британии предположили об «отравленном белье» Навального

Сотрудники СМИ в Великобритании выдвинули новую конспирологическую теорию по поводу инцидента с находящимся в коме в немецкой клинике российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным

Журналист Уилл Стюарт передал слова советского учёного Владимира Углева . Он называет себя одним из создателей «Новичка». По словам Углева, отравители Навального могли нанести некое вещество на носки и другие элементы нижнего белья политика. Чтобы сделать это, они прокрались в его гостиничный номер в Томске . Учёный полагает, что ответственность за отравление Навального несут российские спецслужбы.

По обнародованной версии, отравленные вещи политик надел утром перед тем, как сесть в самолёт до Москвы. Действие яда проявилось не сразу, так как вещество сквозь кожу проникает медленнее, чем, к примеру, через органы пищеварения. Как сказал учёный, правды о случившемся не узнает никто и никогда.

Один или два миллиграмма — это 1/15 часть капли. Этого хватит, чтобы отравить здорового мужика, отправить его на тот свет, — цитирует Углева Стюарт в статье для издания Daily Mail.

В материале также обозначается, что одежду Навального в больнице сожгли. Кроме того, журналист называет политика «критиком Путина» и «серьёзной угрозой для Кремля».

Навальному стало плохо 20 августа в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Он потерял сознание. Воздушное судно приземлилось в Омске, где Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин врачи называли отравление. Позже Навального доставили в берлинскую клинику Charité.

Позднее была оглашена немецкая версия отравления, согласной которой покушение на оппозиционера произошло с применением «Новичка».