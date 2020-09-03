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Британская пресса выдвинула версию об «отравленном белье» Навального 

News.ru 49 минут назад
В Британии предположили об «отравленном белье» Навального
Фото: globallookpress.com
Сотрудники СМИ в Великобритании выдвинули новую конспирологическую теорию по поводу инцидента с находящимся в коме в немецкой клинике российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным.
Журналист Уилл Стюарт передал слова советского учёного Владимира Углева. Он называет себя одним из создателей «Новичка». По словам Углева, отравители Навального могли нанести некое вещество на носки и другие элементы нижнего белья политика. Чтобы сделать это, они прокрались в его гостиничный номер в Томске. Учёный полагает, что ответственность за отравление Навального несут российские спецслужбы.
По обнародованной версии, отравленные вещи политик надел утром перед тем, как сесть в самолёт до Москвы. Действие яда проявилось не сразу, так как вещество сквозь кожу проникает медленнее, чем, к примеру, через органы пищеварения. Как сказал учёный, правды о случившемся не узнает никто и никогда.

Один или два миллиграмма — это 1/15 часть капли. Этого хватит, чтобы отравить здорового мужика, отправить его на тот свет, — цитирует Углева Стюарт в статье для издания Daily Mail.

В материале также обозначается, что одежду Навального в больнице сожгли. Кроме того, журналист называет политика «критиком Путина» и «серьёзной угрозой для Кремля».
Навальному стало плохо 20 августа в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Он потерял сознание. Воздушное судно приземлилось в Омске, где Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин врачи называли отравление. Позже Навального доставили в берлинскую клинику Charité.
Позднее была оглашена немецкая версия отравления, согласной которой покушение на оппозиционера произошло с применением «Новичка».
Как писал NEWS.ru, доктор химических наук Леонид Ринк, который участвовал в создании «Новичка», рассказал, почему оппозиционера Алексея Навального не могли отравить этим веществом.
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Комментарии 1
В мире , Алексей Навальный , Уилл Стюарт , Леонид Ринк , Владимир Углев , Великобритания , Томск
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