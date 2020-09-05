Трамп оценил выводы ФРГ о ситуации с Навальным

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах ФРГ о произошедшем с Алексеем Навальным, но США пока их не видели.
"Нет, я у меня нет (поводов). Я слышал, что Германия дает это как определенные или почти определенные (выводы), но мы сами еще их не видели", — сказал он журналистам, назвав произошедшее трагедией, которая не должна была произойти.
Трамп добавил, что не будет возражать по поводу мер, которые планируют принять в Германии в отношении России в этой связи.
"Мы изучим цифры и документы, потому что нам пришлют много документов в ближайшие несколько дней", — сказал он.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Ранее сообщалось, что посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в среду посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось".