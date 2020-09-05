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Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным 

РИА Новости и ещё 17 17 минут назад
Трамп оценил выводы ФРГ о ситуации с Навальным
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах ФРГ о произошедшем с Алексеем Навальным, но США пока их не видели.

"Нет, я у меня нет (поводов). Я слышал, что Германия дает это как определенные или почти определенные (выводы), но мы сами еще их не видели", — сказал он журналистам, назвав произошедшее трагедией, которая не должна была произойти.

Трамп добавил, что не будет возражать по поводу мер, которые планируют принять в Германии в отношении России в этой связи.

"Мы изучим цифры и документы, потому что нам пришлют много документов в ближайшие несколько дней", — сказал он.

Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Ранее сообщалось, что посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в среду посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось".
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В мире , Конфликты , Политика , США , Отравление Навального , Сергей Нечаев , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , МИД , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
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