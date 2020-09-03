США пригрозили России из-за Белоруссии

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США пригрозили России ухудшением отношений при вмешательстве в протесты 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии отношения между Москвой и Вашингтоном могут стать еще хуже. Об этом сообщает ТАСС.
Он также отметил, что структура ОБСЕ является "идеальной" для посредничества между белорусскими властями и оппозицией, а также решения ряда проблем в республике.
Кент добавил, что США намерены продолжить переговоры с Россией и другими европейскими государствами по поводу происходящего в Белоруссии.
В Белоруссии оценили ущерб от акций протеста
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
14 августа экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в Белоруссии Координационного совета оппозиции.
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В мире , Видео , Кавказ , Политика , СНГ , США , Джордж Кент , Светлана Тихановская , ОБСЕ , Москва
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