Ошибку допустили в публикации про случай с женщиной, вышедшей на крыло самолета, чтобы «подышать воздухом», произошедшем ранее в аэропорту Борисполь

Киев , по версии американского издания New York Post, является российским. В статье о курьезном случае, где мать двоих детей открыла аварийный люк и вышла на крыло самолета, чтобы «подышать воздухом», отмечается, что события происходят в аэропорту Киева.

«Женщине не терпелось сойти с рейса в России, поэтому она решила остыть», — с таких слов начинается публикация.

К тому же издание допустило ошибку в написании названия столицы Украины, употребив старый вариант — Kiev, а не тот, который в настоящее время продвигают власти Украины — Kyiv.

На самом же деле инцидент произошел в аэропорту Борисполь. Женщина открыв аварийный выход, вышла на крыло самолета, где села и якобы загорала. Сотрудники аэропорта, прибывшие к месту, просят ее вернуться на борт, однако никакой реакции в ответ не получили.