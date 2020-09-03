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Китай выразил готовность объединить усилия с Россией ради мира 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 31 минуту назад
Ради мира: Китай готов объединить усилия с РФ
Фото: www.kremlin.ru
Китай готов объединить усилия с Россией ради всеобщих мира, безопасности и процветания для будущих поколений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту Владимиру Путину по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне.
По словам китайского лидера, Пекин намерен углублять отношения всеобъемлющего стратегического партнерства с Москвой, защищать итоги Второй мировой войны и справедливый международный порядок, передает ТАСС.

«Я готов совместно с вами продолжить прилагать усилия ради того, чтобы последующие поколения могли жить на планете, где царят всеобщие мир, безопасность и процветание», — приводит слова председателя КНР Синьхуа.

Си Цзиньпин также выразил готовность «активно содействовать сохранению многосторонних механизмов взаимодействия, способствовать формированию человечества с единой судьбой».
Ранее послы России и Китая в США Анатолий Антонов и Цуй Тянькай в совместной авторской статье со страниц американского издания Defense One призвали мир отказаться от мышления эпохи холодной войны и правил игры с нулевой суммой.
Накануне глава Госдепартамента Майк Помпео сравнил отношения США и Китая с новой холодной войной, подчеркнув готовность американского лидера Дональда Трампа противостоять Китаю «по всем фронтам».
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В мире , Политика , Цуй Тянькай , Си Цзиньпин , Анатолий Антонов , Дональд Трамп , Владимир Путин , Синьхуа , ИТАР-ТАСС , Китай
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