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Трамп намерен лишить федерального финансирования Нью-Йорк и Вашингтон 

ТАСС 31 минуту назад
Трамп лишит федерального финансирования Нью-Йорк
Фото: © AP Photo/Patrick Semansky
Президент США Дональд Трамп намерен лишить федерального финансирования такие города, как Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл (штат Вашингтон) и Портленд (штат Орегон), власти которых не препятствуют "анархии, насилию и разрушениям". Соответствующий меморандум американского лидера распространил в среду Белый дом.

"Моя администрация не позволит направлять доллары из федеральных налогов на финансирование городов, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония", — говорится в документе.

Согласно меморандуму, правительство начинает проверку в отношении выделения федеральных средств Сиэтлу, Портленду, Нью-Йорку и Вашингтону. "Крайне важно, чтобы федеральное правительство пересмотрело использование федеральных фондов юрисдикциями, допускающим анархию, насилие и разрушение в городах Америки", — отметил президент.
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В мире , США , Дональд Трамп , Нью-Йорк , Сиэтл
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