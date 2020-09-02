Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ

По его словам, тогда он был премьер-министром Польши . Белорусский лидер позвонил ему и заявил, что готов стать посредником между ЕС , Россией и Украиной

Тогда он просил поддержать его предложение белорусско-украинского союза, где он был бы президентом обеих стран, — вспомнил Туск.

Лукашенко пытался сослаться на то, что это «единственный способ затормозить агрессивные действия России». Польский политик считает, что президент Белоруссии делал такие предложения, потому что боялся потерять власть.

Тогда все побаивались, что Россия не остановится на аннексии Крыма, а Лукашенко боялся неконтролируемого развития событий, жертвой которых могла стать не только Украина, а также и Беларусь. Это могло означать его конец, — подытожил экс-президент Евросовета в интервью польскому интернет-порталу Onet.pl.

Беспорядки в Белоруссии

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, в которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого в стране вспыхнули массовые акции протеста сторонников оппозиции, которые считают, что выборы были сфальсифицированы. Президент Белоруссии убеждён, что в стране пытаются провести «цветную революцию».

Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти.

Присоединение Крыма к России

Крым стал частью России в 2014 году после референдума, в ходе которого 96,77% местного населения высказалось за воссоединение с РФ.

В Крыму историческое воссоединение положительно оценивают 93% опрошенных, в Севастополе такой же точки зрения придерживаются 90% респондентов. Негативно к нему относятся 4% и 6% соответственно. При этом 88% крымчан и 84% севастопольцев заявили, что снова пришли бы на избирательные участки и поддержали это решение, писал NEWS.ru.