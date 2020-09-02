Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туск: Лукашенко хотел объединить Белоруссию и Украину, чтобы остановить РФ 

News.ru 35 минут назад
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
Фото: globallookpress.com
Бывший президент Евросовета Дональд Туск рассказал, что в 2014 году президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал европейским лидерам создать белорусско-украинский союз, чтобы остановить Россию.
По его словам, тогда он был премьер-министром Польши. Белорусский лидер позвонил ему и заявил, что готов стать посредником между ЕС, Россией и Украиной.

Тогда он просил поддержать его предложение белорусско-украинского союза, где он был бы президентом обеих стран, — вспомнил Туск.

«Я бы воевал за Крым!»: Лукашенко обратился к украинцам
Лукашенко пытался сослаться на то, что это «единственный способ затормозить агрессивные действия России». Польский политик считает, что президент Белоруссии делал такие предложения, потому что боялся потерять власть.

Тогда все побаивались, что Россия не остановится на аннексии Крыма, а Лукашенко боялся неконтролируемого развития событий, жертвой которых могла стать не только Украина, а также и Беларусь. Это могло означать его конец, — подытожил экс-президент Евросовета в интервью польскому интернет-порталу Onet.pl.

Беспорядки в Белоруссии

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, в которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого в стране вспыхнули массовые акции протеста сторонников оппозиции, которые считают, что выборы были сфальсифицированы. Президент Белоруссии убеждён, что в стране пытаются провести «цветную революцию».
Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти.

Присоединение Крыма к России

Крым стал частью России в 2014 году после референдума, в ходе которого 96,77% местного населения высказалось за воссоединение с РФ.
В Крыму историческое воссоединение положительно оценивают 93% опрошенных, в Севастополе такой же точки зрения придерживаются 90% респондентов. Негативно к нему относятся 4% и 6% соответственно. При этом 88% крымчан и 84% севастопольцев заявили, что снова пришли бы на избирательные участки и поддержали это решение, писал NEWS.ru.
Видео дня. Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда
News.ru: последние новости
Власти Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса Власти Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса Джонсон призвал Россию объяснить произошедшее с Навальным Джонсон призвал Россию объяснить произошедшее с Навальным ФБР проверяет информацию о мужчине с реактивным ранцем на высоте 914 метров ФБР проверяет информацию о мужчине с реактивным ранцем на высоте 914 метров
Комментарии 23
В мире , Дональд Туск , Александр Лукашенко , ЕС , Европейский совет , МВД , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят массовую зачистку российских солдат
США готовят массовую зачистку российских солдат
«Я почувствовал, что у меня что-то закололо в легком»
«Я почувствовал, что у меня что-то закололо в легком»
Раскрыты шокирующие детали смерти Печерниковой
Раскрыты шокирующие детали смерти Печерниковой
Самбурская рассказала, на что готова ради миллиона
Самбурская рассказала, на что готова ради миллиона
Видео
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
00:36
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
00:41
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
00:11
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
01:26
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
00:31
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
02:35
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
Политика
Дома горят под Ростовом
01:19
Дома горят под Ростовом
Происшествия Пожары
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
00:15
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
Общество
В ООН дали совет Поклонской
01:29
В ООН дали совет Поклонской
Политика
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
00:26
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение