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Хакеры поглумились над сайтом управделами президента Белоруссии 

Вероника Полынина 36 минут назад
Хакеры поглумились над управделами Лукашенко
Фото: скриншот
Хакеры атаковали сайт управления делами президента Белоруссии Александра Лукашенко. Скриншот с сайта после взлома опубликовал телеграм-каналNexta Live.
На главной странице ресурса появились фотография главы управления делами президента Виктора Шеймана в головном уборе Верки Сердючки, а также фото бело-красно-белого флага, ставшего символом белорусской оппозиции.
В настоящее время сайт управления делами президента Белоруссии недоступен.
Виктор Шейман занимает пост управляющего делами президента с 2013 года. В разные годы Шейман работал помощником президента по особым поручениям, госсекретарем Совбеза Белоруссии, руководителем администрации президента, генпрокурором республики и помощником президента по национальной безопасности.
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты и забастовки.
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Комментарии 4
В мире , Виктор Шейман , Александр Лукашенко , Администрация Президента РФ
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