Хакеры поглумились над управделами Лукашенко

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На главной странице ресурса появились фотография главы управления делами президента Виктора Шеймана в головном уборе Верки Сердючки, а также фото бело-красно-белого флага, ставшего символом белорусской оппозиции.

В настоящее время сайт управления делами президента Белоруссии недоступен.

Виктор Шейман занимает пост управляющего делами президента с 2013 года. В разные годы Шейман работал помощником президента по особым поручениям, госсекретарем Совбеза Белоруссии, руководителем администрации президента , генпрокурором республики и помощником президента по национальной безопасности.

Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты и забастовки.