«Несмотря на то, что консультации являются предметом двусторонних отношений и ситуацию, касающуюся господина Навального [Чехия] будет решать в рамках Евросоюза, речь идет о столь серьезной новости, что она угрожает готовящимся консультациям», — приводит ТАСС текст заявления главы МИД Чехии пражскому сетевому изданию Denik N.

На подготовке консультаций, целью которых является разморозить чешско-российские отношения, негативно отразилась и ситуация в Белоруссии. В связи с происходящими там событиями начало консультаций, по словам министра, было отложено.

Напомним, в среду правительство Германии , ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы „Новичок“. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об „отравлении“ Навального „Новичком“.

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления „Новичком“. Другой разработчик „Новичка“ Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию — это почки, печень, легкие — на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть, не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы — а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев указал, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы „отравлением“ Навального необходимо знать конкретное название вещества, а утверждать, что это „вещество семейства „Новичок“ — не сказать ничего.

Отметим, в конце августа минюст Германии получил запрос от Генпрокуратуры России , в котором российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения блогера, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

В МИД России подчеркивали, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.