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США готовят массовую зачистку российских солдат 

Павел Тиунов 1 час назад
США готовят массовую зачистку российских солдат
Фото: РИА Новости
Пентагон через израильское издание Israel Defense анонсировал ответные действия на недавний таран российским военнослужащими американского бронетранспортера в Сирии, полагает обозреватель «Свободной прессы» Александр Ситников. Вооруженные силы США, по его мнению, якобы готовы повторить массовую зачистку российских наемников, произошедшую в 2018 году.
Инцидент с российско-американским противостоянием в Сирии, как сообщал «Рамблер», произошел 25 августа. На видео, растиражированном российскими Telegram-каналами было запечатлено нечто вроде гонок по пустыни, участниками которой стали российский и американский экипажи БТР. В какой-то момент американца начали подрезать россиян, но те, вместо того, чтобы сбросить скорость, пошли на таран. В результате, как впоследствии отметило американское военное командование, были травмированы четыре военнослужащих армии США.
Аналитики Israel Defense трактовали произошедшее, как попытку со стороны американцев защитить от россиян ключевые нефтяные месторождения в провинции Аль-Хасака. Журналисты также напомнили, что в феврале 2018 года военнослужащие армии США уже отбивали подобный акт агрессии со стороны России. Тогда, по данным израильского издания, погибли около 300 наемников ЧВК Вагнера.

«Это издание намекает, что у американцев терпение на пределе и они могут повторить февраль 2018 года», — написал Ситников.

Автор предположил, что таким образом «янки посылают сигнал русским через Израиль», указывая на возможную «ответку».
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В мире , Александр Ситников , Пентагон , Сирия , США
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