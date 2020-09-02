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Украина вышла из трех соглашений СНГ 

Вечерняя Москва и ещё 8 1 час назад
Украина вышла из трех соглашений СНГ
Фото: Вечерняя Москва
Украина вышла из трех международных соглашений, которые были заключены в рамках Содружества Независимых государств (СНГ). Это решение было принято украинским правительством в среду, 2 сентября.
Так, было принято решение выйти из соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии от 1993 года. Также Украина больше не входит в число участников соглашений о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств — участников СНГ. Кроме того, страна вышла из соглашения о создании координационного совета по карантину растений членов Содружества.
Отмечается, что выход из указанных соглашений не повлияет на торговлю животными и животной продукцией со странами СНГ при соблюдении международных стандартов торговли.
С февраля 2014 года Украина начала процесс разрыва договоров, которые были заключены в рамках СНГ, сообщает ТАСС.
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В мире , Правительство Украины , ИТАР-ТАСС
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