Украина вышла из трех соглашений СНГ 

Украина вышла из трех международных соглашений, которые были заключены в рамках Содружества Независимых государств (СНГ). Это решение было принято украинским правительством в среду, 2 сентября.

Так, было принято решение выйти из соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии от 1993 года. Также Украина больше не входит в число участников соглашений о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств — участников СНГ. Кроме того, страна вышла из соглашения о создании координационного совета по карантину растений членов Содружества.

Отмечается, что выход из указанных соглашений не повлияет на торговлю животными и животной продукцией со странами СНГ при соблюдении международных стандартов торговли.

С февраля 2014 года Украина начала процесс разрыва договоров, которые были заключены в рамках СНГ, сообщает ТАСС.