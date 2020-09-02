Дело в том, что накануне штаб Виктора Бабарико объявил о создании политической партии "Вместе", соответствующий ролик появился на канале штаба в Youtube. Очевидно, ролик, как и инициатива с созданием партии, были готовы до того, как Виктор Бабарико оказался в СИЗО КГБ республики. В видеообращении кандидат в президенты говорит о необходимости проведения конституционной реформы. «Это самая главная на сегодня задача», — подчеркивает Бабарико. Глава его штаба Мария Колесникова также отметила, что продолжает бороться за свободу и будущее белорусского народа. Документы о регистрации партии «Вместе» будут поданы в ближайшее время.

Сегодня в самой Белоруссии находится только Мария Колесникова, которая явно становится главным лицом белорусского протеста. Условный лидер Светлана Тихановская, у которой и по ходу избирательной кампании не всегда выдерживали нервы, была вывезена из страны почти сразу после выборов. Вероника Цепкало вместе с мужем, опасаясь преследования, сначала выехали в Россию, а когда против Валерия возбудили на родине уголовное дело и объявили межгосударственный розыск по СНГ, уехали в Польшу.

Кроме того, по информации источников Octagon в Кремле, Москва планирует работать только с Бабарико и Колесниковой и будет поддерживать инициативу о конституционной реформе, которая якобы предусматривает «тихий уход» Александра Лукашенко с поста главы государства. В случае признания Бабарико и Колесниковой официальной Москвой политические процесс очевидно перейдет в условно правовую плоскость и стадию торга.

Официальный Минск ранее также заявил о возможности конституционной реформы, после проведения которой могут быть назначены новые выборы. Таким образом, реформа может стать отправной точкой реального диалога оппозиции и властей. А партия «Вместе», в случае ее регистрации, вероятно, может войти в парламент, которому могут быть спущены новые полномочия в рамках конституционной реформы.

Инициатива штаба Бабарико по конституционной реформе, как главной задаче на сегодняшний день, публично раскритиковали Светлана Тихановская и Валерий Цепкало. Они полагают, что реформа может стартовать только после ухода Александра Лукашенко, а иначе это будет сливом протеста.

О разногласиях в рядах белорусской оппозиции мы поговорили с главой штаба Валерия Цепкало Вероникой.

«СП»: — Прокомментируйте программу партии «Вместе» в части проведения конституционной реформы

— В целом, мы очень положительно относимся к конституционной реформе и поддерживаем эту идею. Однако наш штаб считает, что вначале должен уйти Александр Лукашенко и только после этого мы будем заниматься реформами. На наш взгляд, это выглядит как убалтывание народа и просто растягивание времени. Мы не хотим, чтобы протест уменьшался, уходил в кабинеты и такого рода переговоры продолжались еще несколько лет.

«СП»: — Есть какие-то разногласия по поводу конституционной реформы в стане оппозиции?

— Наша позиция также совпадает с позицией Светланы Тихановской — единственного кандидата, который присутствовал в бюллетенях. Сначала должен уйти Александр Лукашенко. В этом вопросе мнения штаба Валерия Цепкало и Светланы Тихановской полностью совпадают.

«СП»: — У штаба Виктора Бабрико и Марии Колесниковой аналогичное мнение?

— Думаю, об этом нужно спросить у нее самой. Судя по тому обращению, которое они вчера выпустили, у нее по этому вопросу другое мнение. Они отсылают к инициативе Виктора Бабарико о проведении конституционной реформы, запущенной еще до президентских выборов.

«СП»: — Считается, что реформа конституции Беларуси может стать отправной точкой начала диалога оппозиции и власти. А в ходе ее реализации Лукашенко уйдет в отставку. Вы так не считаете?

— Мы считаем, что никаких переговоров и никакой конституционной реформы не должно быть до тех пор, пока не уйдет Лукашенко и этот режим. В противном случае это будет затягиванием процесса. Мы это проходили много раз: Лукашенко будет рассказывать о том, что он собирает комиссию, консультируется, рассматривает внесение изменений — естественно это не будет освещаться в СМИ и пройдет в кулуарах. А через год-два-тр