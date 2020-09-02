Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывшая пресс-секретарь Трампа рассказала, как ей подмигивал Ким Чен Ын 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
«Неужели Ким Чен Ын обратил на меня внимание?»
Фото: Reuters
Бывшая пресс-секретарь американского президента Дональда Трампа Сара Сандерс в своей книге рассказала о работе с американским лидером, и о том, как прошла встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном.
На одной из встреч Сандерс заметила, как за ней наблюдает северокорейский лидер, он, по словам автора книги, кивнул и подмигнул ей, передает «Интерфакс».

«Все, о чем я могла подумать, это то, что неужели Ким Чен Ын обратил на меня внимание?» — задалась вопросом Сандерс.

Трамп и бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли, услышав об этом, сильно рассмеялись.

«Да ты ему понравилась! Черт возьми, ты ему приглянулась», — цитирует Трампа бывший пресс-секретарь.

Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон после работы на американскую администрацию также написал мемуары. Болтон описал свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах. «Набор лжи и раскрученной полуправды». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео оценил книгу Болтона. В Белом доме уверены, что бывший советник по нацбезопасности был изгнан за крайнюю агрессивность и теперь мстит президенту США.
Видео дня. Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Европе начали готовить план на случай продовольственного кризиса В Европе начали готовить план на случай продовольственного кризиса Пилот самолета в США заметил в небе мужчину с реактивным ранцем Пилот самолета в США заметил в небе мужчину с реактивным ранцем Коронавирус стал причиной диабета у пациента в Германии Коронавирус стал причиной диабета у пациента в Германии
Комментарии
В мире , Азия , США , Джон Болтон , Чен Ким , Джон Келли , Дональд Трамп , Сара Сандерс , Интерфакс , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин снова бросил ручку
Путин снова бросил ручку
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
Убившего двоих грабителей бизнесмена застрелили
Убившего двоих грабителей бизнесмена застрелили
Видео
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
00:36
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
00:41
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
00:11
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
01:26
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
00:31
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
02:35
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
Политика
Дома горят под Ростовом
01:19
Дома горят под Ростовом
Происшествия Пожары
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
00:15
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
Общество
В ООН дали совет Поклонской
01:29
В ООН дали совет Поклонской
Политика
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
00:26
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение