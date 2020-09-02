На одной из встреч Сандерс заметила, как за ней наблюдает северокорейский лидер, он, по словам автора книги, кивнул и подмигнул ей, передает «Интерфакс».

«Все, о чем я могла подумать, это то, что неужели Ким Чен Ын обратил на меня внимание?» — задалась вопросом Сандерс.

Трамп и бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли , услышав об этом, сильно рассмеялись.

«Да ты ему понравилась! Черт возьми, ты ему приглянулась», — цитирует Трампа бывший пресс-секретарь.