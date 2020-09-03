Латушко рассказал о встрече с польскими властями

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко сообщил, что во время пребывания в Польше обсудил с властями этой страны возможное посредничество ЕС в разрешении ситуации в Белоруссии после президентских выборов, результаты которых ни белорусская оппозиция, ни ЕС не признают.

Ранее Латушко заявил РИА Новости, что выехал в Польшу, где планирует ряд встреч и участие в мероприятии международного уровня, но намерен вернуться обратно после его завершения. Дату своего возвращения он не назвал. Как уточнил Латушко в четверг в своем Telegram-канале, 2-3 сентября он проводит встречи с главой канцелярии польского премьер-министра Михалом Дворчиком, замминистра иностранных дел Польши Марчином Пшидачем, вице-спикером сейма Рышардом Терлецким, членами парламента группы Польши по вопросам Белоруссии.

"Обсужден подход возможных медиаций со стороны Европейского союза по нахождению выхода из кризиса. Представители польских властных структур подчеркивали важность разрешения ситуации в интересах белорусского общества на внутриполитическом поле Беларуси", — сообщил Латушко в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в ходе встречи с польскими представителями проинформировал их о подходах КС по разрешению внутриполитического кризиса, сложившегося в Белоруссии после президентских выборов.

Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в Евросоюзе, фальсификацию выборов.

Ранее Латушко заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил действия силовиков по их подавлению. После этого он был уволен из Национального академического театра имени Янки Купалы, который возглавлял в последнее время, перешел в оппозицию и вошел в президиум Координационного совета, который намерен заниматься транзитом власти в Белоруссии от действующего президента к представителям оппозиции. До этого Латушко работал на различных должностях в госаппарате, в том числе был послом Белоруссии в Польше, послом Белоруссии во Франции и министром культуры.

Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, — 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС, в том числе Латушко, вызвали на допросы в СК в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.