Раскрыта судьба Курил при новой власти в Японии

Возможный преемник премьер-министра Японии генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга обозначил свою позицию по проблеме мирного договора с Россией , который страны не могут заключить из-за вопроса принадлежности Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС.

«Вместе с премьер-министром Синдзо Абэ я упорно трудился над решением территориальной проблемы и заключением мирного договора с Россией. Изменений в этом подходе не будет», — отметил Суга.

О грядущей отставке японского премьера Абэ стало известно 28 августа. Решение было принято из-за проблем со здоровьем: обострился язвенный колит, давно мучивший политика. Абэ заявил, что приносит глубочайшие извинения за невозможность исполнять свои обязанности и сожалеет, что не добился заключения мирного договора с Россией.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва в свою очередь не признает сам факт территориального спора.