«Это будет резня»: Лукашенко припугнул народ урками 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не покидает свой пост, чтобы к власти не пришли «урки с прикорытниками». Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на эфир «Беларусь 1».
Лукашенко обратил внимание, что в России некоторые обвиняют его в попытке удержаться у власти «посиневшими пальцами».
«Дело здесь не во власти, дело в том, что я не хочу, чтобы порезали на куски страну, которую я лепил на обломках империи, окровавленный этот кусок. И я знаю, когда эти урки с прикорытниками придут к власти, они порежут все на куски и начнут резать этих людей и их детей», — заявил он.
По его словам, если к власти придут эти люди, события на Украине 2013-2014 годов покажутся «цветочками».
Также Лукашенко заявил, что в Координационном совете белорусской оппозиции собрались «ярые националисты-радикалы».
«Большинство из них, которые, как раз у корыта хрюкали», — заключил он.
Как сообщал «Рамблер», сейчас в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.
В стране создали Координационный совет оппозиции, призванный обеспечить передачу власти. В него, в частности, вошли лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и глава избирательного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.