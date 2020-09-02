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«Это будет резня»: Лукашенко припугнул народ урками 

Мария Иванова 21 минуту назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не покидает свой пост, чтобы к власти не пришли «урки с прикорытниками». Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на эфир «Беларусь 1».
Лукашенко обратил внимание, что в России некоторые обвиняют его в попытке удержаться у власти «посиневшими пальцами».

«Дело здесь не во власти, дело в том, что я не хочу, чтобы порезали на куски страну, которую я лепил на обломках империи, окровавленный этот кусок. И я знаю, когда эти урки с прикорытниками придут к власти, они порежут все на куски и начнут резать этих людей и их детей», — заявил он.

По его словам, если к власти придут эти люди, события на Украине 2013-2014 годов покажутся «цветочками».
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Также Лукашенко заявил, что в Координационном совете белорусской оппозиции собрались «ярые националисты-радикалы».

«Большинство из них, которые, как раз у корыта хрюкали», — заключил он.

Как сообщал «Рамблер», сейчас в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.
В стране создали Координационный совет оппозиции, призванный обеспечить передачу власти. В него, в частности, вошли лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и глава избирательного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.
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В мире , Видео , Максим Фадеев , Светлана Алексиевич , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , Виктор Бабарико
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