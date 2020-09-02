«Хочет усидеть на двух стульях»: Крым ответил Тихановской 

Бывший претендент на пост главы республики Беларусь Светлана Тихановская, рассуждая о Крыме, проявляет политическую дальновидность и умение лавировать в сложных ситуациях, заявил РБК член Совета Федерации РФ Сергей Цеков. Он уверен, что белорусского оппозиционера ждет успех на политической арене.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Светлана Тихановская заявила, что Крым стал российским вопреки международному законодательству, но, учитывая, что белорусы имеют разнополярные мнения по этому поводу, она не хотела бы, чтобы этот вопрос стал фактором разъединения граждан республики.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя заявление Тихановской, уличил политика в попытке «усидеть на двух стульях». Подобная позиция поможет оппозиционеру построить успешную карьеру на международной арене, отметил член СовФеда. Однако, по его мнению, она должна осознавать, что Крым и "де-факто", и "де-юре" — российский.
Еще один член Совфеда Ольга Ковитиди нашла в словах Тихановской попытку скрыть свои истинную политическую ориентацию. По ее словам, вопрос о принадлежности Крыма — это своеобразный демократический экзамен на политическую независимость. Белорусский политик, по мнению члена Совета Федерации, этот тест не прошла.