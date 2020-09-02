«Хочет усидеть на двух стульях»: Крым ответил Тихановской 

Ранее, как сообщал «Рамблер», Светлана Тихановская заявила, что Крым стал российским вопреки международному законодательству, но, учитывая, что белорусы имеют разнополярные мнения по этому поводу, она не хотела бы, чтобы этот вопрос стал фактором разъединения граждан республики.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя заявление Тихановской, уличил политика в попытке «усидеть на двух стульях». Подобная позиция поможет оппозиционеру построить успешную карьеру на международной арене, отметил член СовФеда. Однако, по его мнению, она должна осознавать, что Крым и "де-факто", и "де-юре" — российский.