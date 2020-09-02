Встреча экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с премьером Норвегии Эрной Сульберг необходима Европе, чтобы продемонстрировать лояльность ко всем старым «марионеткам» и обеспечить вербовку новых, заявил «Царьграду» политический эксперт Анатолий Вассерман. В поддержке европейцами любых оппозиционеров в странах бывшего СНГ аналитик видит атаку на «русскую цивилизацию».
Ранее, как сообщал «Рамблер», премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что во время поездки по Литве не прочь встретиться с бывшим претендентом на пост главы республики Беларусь Светланой Тихановской. Комментируя ситуацию, Анатолий Вассерман подчеркнул, что вышеуказанная встреча позволит европейцам продемонстрировать лояльность к своим «марионеткам».
«Соответственно, Европа надеется, что таким способом легче будет навербовать новых желающих ложиться под неё», — отметил эксперт.
По мнению аналитика, европейцы действуют по принципу «враг моего врага — мой друг». Всё потому, что в странах Старого света «русская цивилизация», в том числе ее составляющие — белорусская и украинская части, считается вражеской.