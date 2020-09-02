Ранее, как сообщал «Рамблер», премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что во время поездки по Литве не прочь встретиться с бывшим претендентом на пост главы республики Беларусь Светланой Тихановской. Комментируя ситуацию, Анатолий Вассерман подчеркнул, что вышеуказанная встреча позволит европейцам продемонстрировать лояльность к своим «марионеткам».

«Соответственно, Европа надеется, что таким способом легче будет навербовать новых желающих ложиться под неё», — отметил эксперт.

По мнению аналитика, европейцы действуют по принципу «враг моего врага — мой друг». Всё потому, что в странах Старого света «русская цивилизация», в том числе ее составляющие — белорусская и украинская части, считается вражеской.