Вступился за борца: Трамп обратился к лидерам Ирана

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обратился к властям Ирана с просьбой отменить смертную казнь известного иранского борца греко-римского стиля Навида Афкари.

«Слышу, что Иран стремится казнить великую и популярную «звезду» борьбы — 27-летнего Навида Афкари, весь проступок которого заключался в участии в антиправительственной уличной демонстрации. Участники той демонстрации протестовали против ухудшения экономической ситуации в стране и инфляции. Лидерам Ирана: я бы очень высоко оценил сохранение вами жизни этому молодому человеку, отказ от его казни. Благодарю вас!», — написал Трамп.

Неоднократный чемпион Ирана по греко-римской борьбе 27-летний Навид Афкари был обвинен в измене родине и приговорен сразу к двум смертным казням, а также 74 ударам плетью. Сообщается, что в защиту спортсмена выступили многие деятели спорта в Иране, а признание в преступлениях от Афкари было получено при помощи пыток.

Ранее стало известно. что США собираются восстановить санкции против Ирана с 20 сентября.