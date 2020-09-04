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Трамп призвал власти Ирана отменить казнь борца Афкари 

Мир24 и ещё 7 20 минут назад
Вступился за борца: Трамп обратился к лидерам Ирана
Фото: The White House
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обратился к властям Ирана с просьбой отменить смертную казнь известного иранского борца греко-римского стиля Навида Афкари.

«Слышу, что Иран стремится казнить великую и популярную «звезду» борьбы — 27-летнего Навида Афкари, весь проступок которого заключался в участии в антиправительственной уличной демонстрации. Участники той демонстрации протестовали против ухудшения экономической ситуации в стране и инфляции. Лидерам Ирана: я бы очень высоко оценил сохранение вами жизни этому молодому человеку, отказ от его казни. Благодарю вас!», — написал Трамп.

Неоднократный чемпион Ирана по греко-римской борьбе 27-летний Навид Афкари был обвинен в измене родине и приговорен сразу к двум смертным казням, а также 74 ударам плетью. Сообщается, что в защиту спортсмена выступили многие деятели спорта в Иране, а признание в преступлениях от Афкари было получено при помощи пыток.
Ранее стало известно. что США собираются восстановить санкции против Ирана с 20 сентября.
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Комментарии 1
В мире , Дональд Трамп , Иран , США
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