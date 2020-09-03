Еще одна европейская страна открыла границы для россиян 

Только 500 граждан России в неделю смогут отправиться на заграничный курорт. Такие правила установила страна, которая открывает свои границы для россиян с 7 сентября.

Аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона готовы принимать российских путешественников. Чтобы прилететь в Грецию необходимо будет предоставить отрицательный лабораторный тест на коронавирус, взятый методом ПЦР не более чем за 72 часа до прилета.

Туристов просят заранее заполнить специальную анкету PLF (Passenger Locator Form), где нужно указать свои личные данные. Кроме того, нужно передать информацию о брони отеля или квартиры, где путешественник будет пребывать, сообщает РИА Новости.

Авиакомпании будут проверять документы на наличие коронавируса перед посадкой. Если сотрудники этого не сделают, путешественника отправят обратно за счет авиаперевозчика. При проведении выборочного теста на COVID-19 до выдачи результатов лабораторного исследования нельзя покидать место своего временного проживания. В ином случае туристу придется платить штраф в размере €5 тыс.

Напомним, что на сегодня для россиян открыты Великобритания, Турция, Танзания, Черногория, Украина, Абхазия, Кения, Руанда, Хорватия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Дубай и Южная Корея. Некоторые из стран требуют наличие отрицательного теста на коронавирус.