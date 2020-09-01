«Это будет революция»: американцы вооружаются

США за последние месяцы зафиксирован рекордный рост продаж оружия. И это неудивительно, учитывая, что в американском обществе уровень напряженности достиг пика — в Штатах бушуют пандемия коронавируса и протесты Black Lives Matter. Еще одной причиной стала предвыборная президентская кампания — политические силы используют сложившуюся ситуацию для взаимных обвинений и разжигания ненависти.

Чем ближе президентские выборы в США, тем больше обостряется ситуация в стране. Борьба между демократами и республиканцами еще, вероятно, не достигла предела накала, противостояние набирает обороты, и это неизбежно сказывается на росте тревожных настроений в обществе.

Национальный фонд стрелкового спорта зафиксировал рекордный рост закупок оружия в последние месяцы.

В период с марта по июль продажи оружия составили 8,5 млн единиц — это на 94% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В числе причин такого спроса, несомненно, можно назвать пандемию COVID-19, повлекшую рост уровня тревожности среди людей. Это подтверждается тем, что продажи оружия резко пошли вверх именно в марте, когда в США начал действовать карантин. Цифры снова резко подскочили в июне, когда в стране начались национальные протесты Black Lives Matter, также негативно влияющие на настроения в обществе.

На фоне беспорядков, начавшихся после убийства афроамериканца Джорджа Флойда , вооруженные граждане начали собираться в ополчения для охраны порядка. Такие группы есть в больших мегаполисах вроде Чикаго и в местах поменьше, вроде городка Омак (штат Вашингтон). В Нью-Мексико действует группа «Гражданская гвардия Нью-Мексико», которая реагирует на беспорядки и грабежи.

Наконец, провоцировать уровень тревожности может и избирательная кампания. Ни одна из политических сил в своих действиях и заявлениях не способствует урегулированию ситуации.

Накануне, например, президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы кандидата от демократов Джо Байдена в стране может начаться революция, так как такой исход выборов не поддержат большинство американских граждан.

«Он слабый человек. Его контролируют, как марионетку. Это не приведет к снижению напряженности, они просто победят, они возьмут под контроль ваши города, это будет революция», — сказал Трамп в интервью Fox News.

При этом называть, кто именно, по его мнению, контролирует Джо Байдена, Трамп не стал. «Люди, о которых вы никогда не слышали, люди, которые остаются в тени, люди, которые [протестуют] на улицах, люди, которые контролируют [протесты] на улицах», — сказал президент.

Провоцировать рост уровня тревоги в обществе могут и другие заявления главы Белого дома. Например, что остановить рост насилия в американских городах, которыми управляют демократы, можно только силовым способом.

«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемых демократами, — это сила!» — написал 30 августа Трамп в Twitter.

Заявления представителей Демпартии, конечно, носят иной характер. Но и они в не меньшей степени способствуют разжиганию ненависти. Байден, выступая накануне в Питтсбурге, обвинил Трампа в провокации расизма, слабом ответе на пандемию коронавируса, уклонении ответственности за это и последовавшем за пандемией экономическом кризисе.

«Вы действительно чувствуете себя в большей безопасности при Дональде Трампе?» — неоднократно спрашивал Байден в своей речи в Питтсбурге.

Понятно, что массовые беспорядки на фоне расовых проблем вспыхивают в США не впервые, и обе политические партии уже знают, как отыгрывать такие ситуации по ролям, мобилизуя свой электорат.

Глава Белого дома обвиняет демократов в слабости, сдаче американских городов преступникам и настаивает на соблюдении порядка, в том числе и при помощи силы. Джо Байден, в свою очередь, критикует Трампа за «разжигание ненависти» и пропаганду насилия, заявляет о понимании протестующих и записывает видеообращение на похороны Джорджа Флойда — афроамериканца, чья смерть от рук полиции спровоцировала массовые волнения.

Ожидаемо реакция на протесты стала еще одним инструментом предвыборной кампании. Сторонники обоих кандидатов используют каждый повод для критики в адрес друг друга, превращая комментарии по ситуации в избирательные лозунги.

Проблема, однако, в том, что оба кандидата говорят на языке вражды, формируя и поддерживая агрессию в обществе. Их риторика подхватывается распространяется СМИ. Американское общество достаточно поляризовано. На фоне стресса от пандемии и протестов раскол лишь усугубляется.

На прошлой неделе 17-летний Кайл Риттенхаус застрелил двух человек и ранил еще одного во время протестов в городе Кеноша. Как сообщает BuzzFeed, молодой человек является поклонником Дональда Трампа.

Через пару дней в Портленде начались столкновения между активистами Black Lives Matter и сторонниками Трампа, в результате один человек был убит.

Реальных попыток успокоить население политиками уже не предпринимается. Обе партии используют сложившуюся ситуацию в своих интересах, превращая ее в поводы для взаимных обвинений. В результате американцы, переживающие пандемию, рекордный уровень безработицы, беспорядки и столкновения на улицах, а также полицейское насилие, вынуждены наблюдать за откровенной войной в правящей верхушке.

А учитывая тот факт, что оппоненты прибегают ко всем средствам нагнетания, складывается ощущение, что при любом исходе выборов страну ждут ужасные последствия. Демпартия утверждает, что победа Трампа положит конец демократии в США. Республиканцы же настаивают, что «радикальные левые» уничтожат страну и заодно весь Запад, если победу одержит Джо Байден.