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Надежду Савченко упрекнули в полноте 

News.ru 1 час назад
Надежду Савченко упрекнули в полноте
Фото: РИА Новости
Бывшая военнослужащая, экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко опубликовала в соцсети фото из поездки по украинским заповедникам. Однако не все подписчики откликнулись на её призыв беречь экологию родной страны, многие начали обсуждать её располневшую фигуру.

Сохраним государство Украина. Сохраним его неповторимую красоту для каждого, — написала в Facebook Савченко.

Свой пост она проиллюстрировала фотографиями, на одной из которых она позирует в полный рост с бутафорскими крыльями на берегу карьера.
facebook

«Размах крыльев не соответствует размеру, поднимаемого в воздух, тела», «Это всё очень хорошо, но Надюше надо похудеть», «Не мешало бы сбросить подвесные баки, может не получиться взлететь», «Надя, где ж тебя так откормили?», «Вылитый бройлер» — прокомментировали некоторые подписчики.

Однако, большинство комментаторов всё же выразили ей благодарность за неравнодушие к проблемам родной страны.
Как писал NEWS.ru, Надежда Савченко прокомментировала деятельность правительства страны. По её словам, президент Владимир Зеленский оказался «в ловушке», поскольку на должности вынужден выбирать между «старыми коррупционерами» и «молодыми дебилами».
Пропрезидентская партия «Слуга народа» выдвигала на высокие посты профанов, заявила она. Ранее дебилом назвал себя министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который заявлял, что не скрывает этого.
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Комментарии
В мире , Соцсети , Тимофей Милованов , Владимир Зеленский , Надежда Савченко , Верховная Рада
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