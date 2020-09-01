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Студенты в Минске прорвали оцепление у здания КГБ 

Национальная Служба Новостей и ещё 17 39 минут назад
Студенты в Минске прорвали оцепление у здания КГБ
Фото: Национальная Служба Новостей
Несколько десятков белорусских студентов, вышедших сегодня на акцию протеста в Минске, прорвали милицейское оцепление на проспекте Независимости возле здания Комитета государственной безопасности. В ходе шествия 1 сентября силовики не препятствовали передвижению, следя за порядком.
Затем силовики перекрыли проход ко всем центральным улицам столицы Белоруссии, отмечает РИА ФАН. Одна из групп студентов в количестве около 300 человек откололась от основной колонны и оказалась возле стадиона «Динамо». ОМОН начал задерживать активистов.
Студентов препровождали в автозаки и микроавтобусы, критичных силовых методов к ним не применялось, передает ТАСС. Всего на улицы Минска сегодня вышли около 2 тысяч учащихся вузов. В первой половине дня уже были задержаны около 20 студентов.
Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Александр Лукашенко, по данным Центризбиркома, заручился поддержкой более 80% избирателей. Часть белорусского общества считает, что результаты подтасованы. Акции протеста не утихают до сих пор.
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В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , РИА ФАН , ИТАР-ТАСС , Минск
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