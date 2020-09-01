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«Зеленский сдал страну в аренду олигархам» 

Мария Иванова 3 часа назад
«Зеленский сдал страну в аренду олигархам»
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в работе на олигархов и заявил, что он «заразил бактериями лжи» Украину. Об этом сообщает Strana.ua.
С такими заявлениями Лерос выступил на заседании Рады. По его мнению, Зеленский нарушил свои обещания и «слился» со старой системой.

«Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, упустив шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам», — заявил парламентарий.

По его словам, Зеленский, в частности, не сдержал обещание посадить коррупционеров. Также Лерос вспомнил, что недавно подожгли его машину. Он заявил, что принял вызов и никогда этого не простит.
По мнению Лероса, у Зеленского нет стратегии развития страны, «движущейся в пропасть», а сам президент «возглавляет кланы» экс-главы государства Виктора Януковича.
Депутат выразил уверенность, что украинцы не проголосуют за Зеленского снова.
Как сообщал «Рамблер», ранее Зеленский заявил, что ему не хватит одного президентского срока, чтобы выполнить все данные украинцам обещания.
Зеленский планировал идти на один срок, но затем отметил, что теперь решил подумать о переизбрании.

«Сейчас это будет страшно звучать и для моей семьи [идти на второй срок — прим.ред.]. Я подумаю об обещании идти на один срок — как скажете. Как скажет народ Украины», — заявил он.

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Комментарии 4
В мире , Слуга народа , Виктор Янукович , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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