Все новости на карте

Турция обвинила власти России в угнетении и притеснении крымских татар. Заявление на эту тему опубликовано на сайте МИД страны.

Поводом стали задержания крымскотатарских активистов и обыски в их жилищах, которые прошли 31 августа. Известно, что украинская прокуратура, до сих пор рассматривающая Крым как область своей юрисдикции, возбудила в связи с этим уголовное дело против российских силовиков.

«Это последний пример кампании систематического угнетения и запугивания крымских татар, которая последовала за незаконной аннексией Крыма в 2014 году», — сказано в публикации турецкого МИД.

Также власти Турции подчеркивают, что продолжат поддерживать крымскотатарский народ. Турция последовательно отказывается признавать российский суверенитет над Крымом и разделяет украинскую позицию по этому вопросу.