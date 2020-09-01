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Турция обвинила Россию в притеснении крымских татар 

Lenta.ru 30 минут назад
Турция обвинила власти России в угнетении и притеснении крымских татар. Заявление на эту тему опубликовано на сайте МИД страны.
Поводом стали задержания крымскотатарских активистов и обыски в их жилищах, которые прошли 31 августа. Известно, что украинская прокуратура, до сих пор рассматривающая Крым как область своей юрисдикции, возбудила в связи с этим уголовное дело против российских силовиков.

«Это последний пример кампании систематического угнетения и запугивания крымских татар, которая последовала за незаконной аннексией Крыма в 2014 году», — сказано в публикации турецкого МИД.

Также власти Турции подчеркивают, что продолжат поддерживать крымскотатарский народ. Турция последовательно отказывается признавать российский суверенитет над Крымом и разделяет украинскую позицию по этому вопросу.
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Крым был признан территорией России по результатам мартовского референдума 2014 года. Украина, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования. Москва настаивает на том, что процедура проходила в соответствии с нормами международного права.
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Комментарии 21
В мире , Ближний Восток , Видео , Конфликты , Политика , Украина , ЕС , Республика Крым , Турция
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