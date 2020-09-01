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Джонсон назначил новую главу британской госслужбы 

Газета.Ru и ещё 1 54 минуты назад
Джонсон назначил новую главу британской госслужбы
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил 41-летнего Саймона Кейса секретарем кабинета министров и главы государственной гражданской службой, пишет ТАСС.

"Годы, проведенные им [Кейсом] в самом сердце правительства, и работа при королевском дворе сделали его человеком, идеально подходящим для этой должности", — приводятся слова Джонсона.

Кейс сменит советника премьер-министра по национальной безопасности Марка Седвилла, подавшего в отставку в июле.
До этого Кейс занимал должности в министерствах и канцелярии премьер-министра, а также был личным секретарем принца Уильяма.
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В мире , Борис Джонсон , Марк Седвилл , принц Уильям , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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