Лукашенко назвал виновных в протестах в Белоруссии

«Ну чего не хватает студентам? Мы сохраняли количество бюджетников, что было в советские времена. Хотели ограничиться (допустим, на пятидесяти тысячах бюджетников, и все), но желающих получить высшее образование было гораздо больше, — возмутился Лукашенко. — Мы дали отсрочку от армии — пожалуйста, учитесь. Не хочешь учиться — иди в армию, устраивайся на работу, если отслужил. Но порядок в стране должен быть».