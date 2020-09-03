Лукашенко назвал виновных в протестах в Белоруссии

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Лукашенко: протестами руководят из Польши, Чехии, Литвы и Украины 

ИА Regnum и ещё 16 45 минут назад
«Белоруссия оказалась один на один с агрессией извне», — заявил 3 сентября Александр Лукашенко в ходе совещания с новоназначенными чиновниками.
Говоря о внешнем вмешательстве во внутренние дела Белоруссии, Александр Лукашенко сослался на главу российского МИД Сергея Лаврова, констатировав: «Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе».

«Мы реагируем на любые негативные телодвижения в адрес Белоруссии. Для нас самое важное — не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну», — добавил он.

Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко выразил уверенность, что при его правлении в постсоветской республике можно хорошо зарабатывать. По его мнению, «молодежь всегда была активной, любит походить, побузить», однако при этом надо соблюдать закон.

«Ну чего не хватает студентам? Мы сохраняли количество бюджетников, что было в советские времена. Хотели ограничиться (допустим, на пятидесяти тысячах бюджетников, и все), но желающих получить высшее образование было гораздо больше, — возмутился Лукашенко. — Мы дали отсрочку от армии — пожалуйста, учитесь. Не хочешь учиться — иди в армию, устраивайся на работу, если отслужил. Но порядок в стране должен быть».

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В мире , Видео , Конфликты , Политика , Прибалтика , СНГ , Украина , СССР , Белоруссия в огне , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , МИД , Литва , Польша , Чехия
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