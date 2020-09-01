Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда 

«Мы никогда не сдадимся. Мы никогда не откажемся от своей позиции… Ненависть, с которой мы столкнулись, все еще здесь, и с 2015 года у нее было достаточно времени, чтобы трансформироваться, изменить свой внешний облик, пройти незамеченной и без лишнего шума продолжить свою безжалостную войну», — заявил главный редактор журнала и карикатурист Лоран Суриссо.