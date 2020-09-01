Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда 

В среду, 2 сентября, французский сатирический журнал Charlie Hebdo вновь опубликует карикатуры на пророка Мухаммеда, в 2015 году спровоцировавшие теракт в редакции. Публикация приурочена к началу судебного процесса над 14 предполагаемыми сообщниками террористов, который будет проходить в Париже с 2 сентября по 20 ноября.
«Переиздать карикатуры 2015 года перед началом судебного процесса кажется нам необходимым», — сообщает команда Charlie Hebdo.
«Мы никогда не сдадимся. Мы никогда не откажемся от своей позиции… Ненависть, с которой мы столкнулись, все еще здесь, и с 2015 года у нее было достаточно времени, чтобы трансформироваться, изменить свой внешний облик, пройти незамеченной и без лишнего шума продолжить свою безжалостную войну», — заявил главный редактор журнала и карикатурист Лоран Суриссо.
Напомним, что двенадцать рисунков-карикатур, впервые опубликованных в журнале Charlie Hebdo в 2006 году, стали причиной вооруженного нападения братьев Саида и Шерифа Куаши 7 января 2015 года, в результате которого погибли 12 человек.