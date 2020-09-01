«Будет гражданская война»: Лукашенко обратился к белорусам 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет гражданской войны, и попросил пожилых белорусов рассказать молодежи о трудностях, с которыми пришлось столкнуться стране. Об этом сообщает БЕЛТА.

Такое заявление Лукашенко сделал, общаясь с жителями Барановичей.

«Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что из этого получится. Будет минимум гражданская война, когда одни на других. Вот этого быть не должно. Но вы не переживайте, этого не будет», — заявил он.

По словам Лукашенко, он понимает, что «надо лучше» и стране «не хватает и того, и этого».

«Но живем, насколько можем. Нет того воровства, беспредела, и это надо ценить. Нам никто больше не даст, чем то, что мы заработаем», — подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что пожилые белорусы, которые «держат страну», должны разговаривать с молодежью о прошлом.

Как сообщал «Рамблер», сейчас в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Александра Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.

С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке. Ее участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов, освобождения всех политзаключенных и задержанных во время протестов людей.