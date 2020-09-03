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Twitter сообщил о взломе аккаунта Нарендры Моди 

ТАСС и ещё 21 1 час назад
Twitter сообщил о взломе аккаунта Нарендры Моди
Фото: Reuters
Компания Twitter в среду подтвердила взлом одного из аккаунтов премьер-министра Индии Нарендры Моди.

"Мы активно расследуем ситуацию. В настоящее время мы не знаем, затронет ли взлом дополнительные учетные записи Моди", — говорится в электронной рассылке компании.

Как сообщает газета The Hindu, взлом произошел в июле этого года. Хакеры получили доступ к аккаунту narendramodi_in и разослали всем его подписчикам просьбу о пожертвованиях криптовалютой в основанный Моди Национальный фонд помощи.
Аккаунт narendramodi_in, на который подписаны более 2,5 млн человек, является официальным аккаунтом в Twitter личного веб-сайта Моди, в нем размещаются обращения главы правительства Индии. Последняя запись премьера была опубликована в этом аккаунте 31 августа.
В компании уточнили, что взлом не повлиял на личный аккаунт премьер-министра Моди в Twitter, у которого более 61 млн подписчиков.
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В мире , Интернет , Нарендра Моди
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