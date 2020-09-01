Запрет снят: Польша разрешила сообщение с РФ

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Польша вывела Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за COVID-19 

ТАСС и ещё 3 36 минут назад
Польское правительство подготовило новый список из 44 государств, с которыми республика запрещает осуществлять авиационное сообщение из-за пандемии COVID-19. Россия была исключена из списка. Об этом свидетельствует окончательный текст опубликованного во вторник распоряжения правительства.
Еще одна страна возобновляет авиасообщение с РФ
Среди стран и территорий, откуда Польша пока не будет принимать самолеты, числятся, в частности, Армения, Бразилия, Гибралтар, Израиль, Индия, Испания, Казахстан, Ливия, Ливан, Мальта, Македония, Намибия, Парагвай, Румыния и США. Из списка исчезли ранее находившиеся в нем Россия, а также Китай и ряд других государств.
Новое постановление будет действовать со 2 до 15 сентября. Запрет на полеты не касается самолетов, выполняющих рейсы с согласия премьер-министра республики. Также постановление не затронет военные полеты.
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В мире , Видео , Польша
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