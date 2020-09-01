Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ответ на санкции со стороны Прибалтики, может закрыть границы в районе Бреста и Гродно , что значительно осложнит перевозку европейских грузов на восток. Высказывание главы государства цитирует агентство БелТа.

Громкое заявление Лукашенко прозвучало на встрече президента с журналистами в городе Барановичи. На вопрос, какие меры глава государства предусматривает после оглашения санкций со стороны стран Балтии, лидер республики назвал некоторые «экономические решения».

«Более матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток», — цитирует издание слова Лукашенко.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Латвия, Литва и Эстония запретили въезд на территорию своих государств 30 белорусским чиновникам, которые, по их мнению, ответственны за «мошенничество на президентских выборах» и «применение насилия в отношении протестующих». В списке персон «нон-грата» оказались президент, глава ЦИК , генпрокурор, руководители силовых ведомств и другие.

Лукашенко, комментируя санкции, подчеркнул, что прибалтам, которые живут в очевидно более слабых странах, была дана команда «фас», поэтому они «вякнули из-под забора».