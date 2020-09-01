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«С Беларусью не стоит задираться»: Лукашенко пригрозил ЕС 

Павел Тиунов 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ответ на санкции со стороны Прибалтики, может закрыть границы в районе Бреста и Гродно, что значительно осложнит перевозку европейских грузов на восток. Высказывание главы государства цитирует агентство БелТа.
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Громкое заявление Лукашенко прозвучало на встрече президента с журналистами в городе Барановичи. На вопрос, какие меры глава государства предусматривает после оглашения санкций со стороны стран Балтии, лидер республики назвал некоторые «экономические решения».

«Более матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток», — цитирует издание слова Лукашенко.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Латвия, Литва и Эстония запретили въезд на территорию своих государств 30 белорусским чиновникам, которые, по их мнению, ответственны за «мошенничество на президентских выборах» и «применение насилия в отношении протестующих». В списке персон «нон-грата» оказались президент, глава ЦИК, генпрокурор, руководители силовых ведомств и другие.
Лукашенко, комментируя санкции, подчеркнул, что прибалтам, которые живут в очевидно более слабых странах, была дана команда «фас», поэтому они «вякнули из-под забора».
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , ЕС , Центризбирком России , Гродно
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