«Дебилы»: белоруска обратилась к протестующим 

Белоруcсии созданы вполне комфортные условия для жизни и работы, заявила военному корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Коцу рядовая жительница республики. Женщина уверяет, что люди, участвующие в протестах, — «бездельники» и «дебилы». Запись гневного монолога журналист опубликовал в своем Telegram-канале Kotsnews.

В ролике изображена женщина, которая интересуется у митингующих, кем они являются «в этой жизни» и, что им надо. Описывая свои потребности, она отметила, что ей необходимо, чтобы была работа, «чтобы платили» и чтобы «дети жили в мире».

«Пособия платят, больше, чем у нас зарплата, и мамы выставляют собственных детей под что? Под пули ОМОНовцев? Это дибилы-мамы», — констатировала собеседница корреспондента.

При этом женщина подчеркнула, что сама она воспитала нормальных детей, которые работают, а не шатаются по улицам как «бездельники».

«Внутренняя политика в Белоруссии простым языком обывателя. Огонь!» — подписал видео Алексадр Коц (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).