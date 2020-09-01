Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Неприемлемо»: в Европе пожалели о санкциях против РФ 

Артём Кульша 54 минуты назад
В Европе пожалели о санкциях против РФ
Фото: ТАСС
Введение Черногорией санкций в отношении России было огромной ошибкой. Об этом черногорский политик Здравко Кривокапич заявил ТАСС.
Кривокапич, как сообщал «Рамблер», — лидер крупнейшей в Черногории оппозиционной коалиции «За будущее Черногории». Сегодня он назвал Черногорию маленькой, а Россию — одной из ведущих мировых сил.

«Неприемлемо, когда маленькая страна вводит санкции против России», — высказал мнение политик.

Он назвал сложившиеся российско-черногорские отношения следствием политики Демократической партии социалистов Черногории. Другим следствием ее политики он назвал полный крах туристического сезона в стране и, как следствие, крах малого бизнеса, который существует за счет туризма.

«Я буду выступать за добрые, дружеские отношения с Россией, построение партнерских отношений, хотя такая позиция и не близка Европейскому союзу. Ни Евросоюз, ни НАТО не являются препятствиями для сотрудничества с Россией», — добавил Кривокапич.

Видео дня. Отец Цоя опроверг сообщения о письме Путину из-за фильма о сыне
Комментарии 6
В мире , Здравко Кривокапич , ЕС , Демократическая партия США , НАТО , ИТАР-ТАСС , Черногория
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«От инсульта не осталось следа»: Ефремов сбежал от журналистов
«От инсульта не осталось следа»: Ефремов сбежал от журналистов
Российский певец умер в 47 лет
Российский певец умер в 47 лет
Лукашенко объявил об окончании «жаркого» лета в Белоруссии
Лукашенко объявил об окончании «жаркого» лета в Белоруссии
Лавров назвал способ решить проблему Белоруссии
Лавров назвал способ решить проблему Белоруссии
Видео
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
01:00
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
00:15
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
01:13
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
Армия
Перехват бомбардировщика США попал на видео
00:20
Перехват бомбардировщика США попал на видео
Армия
Появилось видео учений НАТО в Балтийском море
01:39
Появилось видео учений НАТО в Балтийском море
Армия
Оппозиционер Жуков был избит и попал на видео
02:04
Оппозиционер Жуков был избит и попал на видео
Происшествия
Лавров назвал способ решить проблему Белоруссии
00:55
Лавров назвал способ решить проблему Белоруссии
Политика В мире
«Жаркое» лето в Белоруссии окончено
01:21
«Жаркое» лето в Белоруссии окончено
В мире
Раскрыт диагноз Певцова
01:13
Раскрыт диагноз Певцова
Шоу-бизнес
Билан рассказал о прибавлении в семье
01:46
Билан рассказал о прибавлении в семье
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение