В Европе пожалели о санкциях против РФ

«Я буду выступать за добрые, дружеские отношения с Россией, построение партнерских отношений, хотя такая позиция и не близка Европейскому союзу. Ни Евросоюз, ни НАТО не являются препятствиями для сотрудничества с Россией», — добавил Кривокапич.