В Европе пожалели о санкциях против РФ

Введение Черногорией санкций в отношении России было огромной ошибкой. Об этом черногорский политик Здравко Кривокапич заявил ТАСС.
Кривокапич, как сообщал «Рамблер», — лидер крупнейшей в Черногории оппозиционной коалиции «За будущее Черногории». Сегодня он назвал Черногорию маленькой, а Россию — одной из ведущих мировых сил.
«Неприемлемо, когда маленькая страна вводит санкции против России», — высказал мнение политик.
Он назвал сложившиеся российско-черногорские отношения следствием политики Демократической партии социалистов Черногории. Другим следствием ее политики он назвал полный крах туристического сезона в стране и, как следствие, крах малого бизнеса, который существует за счет туризма.
«Я буду выступать за добрые, дружеские отношения с Россией, построение партнерских отношений, хотя такая позиция и не близка Европейскому союзу. Ни Евросоюз, ни НАТО не являются препятствиями для сотрудничества с Россией», — добавил Кривокапич.