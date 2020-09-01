Депардье рассказал о звонке Путина

По словам Депардье, он отказался встречаться с французским президентом Эммануэлем Макроном , но не раз видел главу российского государства . "Позвонил Путин и сказал "Жерар, приезжай". Он послал мне самолет… Он дал мне паспорт", — цитирует РИА "Новости" интервью Депардье каналу Canal+.

Депардье утверждает, что "много смеется" с Путиным, однако видится с ним редко — "не каждые три-четыре месяца". но "не видится с ним каждые три-четыре месяца". Кроме того, Депардье отметил, что журналисты предвзято относятся к российскому лидеру. "Российский народ очень счастлив. Ладно, нельзя так сказать, но где бы я ни был… Конечно, есть какие-то вещи, которые недопустимы. Но их я не видел", — сказал он.

Президент России подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства 1 января 2013 года.