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Депардье рассказал о звонке Путина и встречах с ним 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Депардье рассказал о звонке Путина
Фото: Газета.Ru
Французский актер Жерар Депардье рассказал о встречах с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Депардье, он отказался встречаться с французским президентом Эммануэлем Макроном, но не раз видел главу российского государства. "Позвонил Путин и сказал "Жерар, приезжай". Он послал мне самолет… Он дал мне паспорт", — цитирует РИА "Новости" интервью Депардье каналу Canal+.
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Депардье утверждает, что "много смеется" с Путиным, однако видится с ним редко — "не каждые три-четыре месяца". но "не видится с ним каждые три-четыре месяца". Кроме того, Депардье отметил, что журналисты предвзято относятся к российскому лидеру. "Российский народ очень счастлив. Ладно, нельзя так сказать, но где бы я ни был… Конечно, есть какие-то вещи, которые недопустимы. Но их я не видел", — сказал он.
Президент России подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства 1 января 2013 года.
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Комментарии
В мире , Жерар Депардье , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , РИА Новости
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