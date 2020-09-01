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Китай предупредил Индию о последствиях новой пограничной войны 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Китай послал Индии жесткий сигнал
Фото: Reuters
Китайская газета The Global Times предупредила, что в случае вооруженного конфликта на границе Китая и Индии индийские войска понесут более серьезные потери, чем в ходе пограничной войны 1962 года.

«Если Индия хочет конкурировать, то она должна учитывать, что у Китая больше инструментов и возможностей, чем у нее. Если Индия захочет военного противостояния, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) неизбежно заставит индийскую армию понести гораздо более серьезные потери, чем это было в 1962 году», — передает «Интерфакс» текст статьи газеты.

По данным издания, «НОАК имеет достаточно сил, чтобы защитить каждый дюйм страны». Пекин «не будет стремиться спровоцировать Индию, но и не позволит ей вторгнуться на территорию Китая».
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При этом издание отмечает, что «Индия не должна питать никаких иллюзий относительно поддержки со стороны Вашингтона». «США могут поддержать Индию только на словах. Как это может помочь Индии захватить китайскую территорию? На самом деле американцы думают о том, чтобы позволить Индии и Китаю изводить друг друга, чтобы Индия могла стать более полезной пешкой в американской стратегии сдерживания Китая», — подчеркнула газета.
Напомним, в понедельник официальный представитель боевого командования Западного военного округа Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Чжан Шуйли заявил, что индийские военные нарушили достигнутые с Китаем договоренности о сохранении статуса-кво на границе между двумя странами в районе Ладакха.
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Комментарии
В мире , Чжан Шуйли , Интерфакс , Индия , Китай
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