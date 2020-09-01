Сигнал НАТО: провокация США близ границ России 

США демонстративно, провокационно и крайне опасно бряцают оружием в непосредственной близости от границ России . Об этом, как сообщает РИА Новости, заявили в посольстве России в Соединенных Штатах Америки.

1-10 сентября, как сообщал «Рамблер», Вооруженные силы (ВС) США проведут военные учения в Эстонии. Сегодня российское посольство в Соединенных Штатах Америки распространило заявление, в котором назвало эти маневры провокационными и крайне опасными для региональной стабильности.

«Зачем это демонстративное бряцание оружием? Какой сигнал хотят натовцы послать нам? Кто же в действительности нагнетает напряженность в Европе?» — задались вопросом в дипломатическом представительстве.

Также там задались риторическим вопросом, как бы американцы отреагировали на военные учения России у границ США; отметили, что американские учения пройдут в районе Европы, в котором политическая обстановка обострена; и напомнили, что Россия неоднократно предлагала Соединенным Штатам и их союзникам ограничить учебно-тренировочную деятельность и отвести зоны учений от линии соприкосновения Россия — НАТО.