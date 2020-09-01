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Лидер оппозиции Черногории заявил, что санкции против РФ были ошибкой режима Джукановича 

ТАСС 1 час назад
Это огромная ошибка: в Черногории сделали заявление о РФ
Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters
Режим президента Черногории Мило Джукановича сделал огромную ошибку, введя санкции против Российской Федерации. Об этом в комментарии ТАСС в понедельник заявил лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич.

"Российская Федерация — одна из ведущих мировых сил, поэтому маленькая Черногория не может разрывать отношения с ней, как какая-то крупная сила. Да, в Черногории всегда существует некое мнение, что мы маленькие, но в чем-то великие. Но данная ситуация совершенно ясная: существующие отношения между Россией и Черногорией являются результатом политики Демократической партии социалистов Черногории, которая к настоящему моменту, например, привела к полному краху туристического сезона в Черногории и краху малого предпринимательства, которое жило за счет туризма. Неприемлемо, когда маленькая страна вводит санкции против России.

В этом случае естественной реакцией любой страны является введение контрмер против такого подхода", — заявил Кривокапич.
Еще одна страна разочаровалась в НАТО и ЕС
Новое правительство Черногории намерено исправить допущенные предыдущим кабмином ошибки. "Я буду выступать за добрые, дружеские отношения с Российской Федерацией, построение партнерских отношений, хотя такая позиция и не близка Европейскому союзу. Но в этом случае я могу им возразить, что крупнейшая сила в ЕС — Германия — поддерживает хорошие экономические отношения с Россией. Ни Европейский союз, ни НАТО не являются препятствиями для сотрудничества с Российской Федерацией", — уверен политик.
Правящая Демократическая партия социалистов Черногории, лидером которой является президент страны Джуканович, победила на прошедших 30 августа парламентских выборах в стране, однако не набрала достаточно голосов для формирования кабинета. Демократическая партия социалистов Черногории набрала 35,06% голосов, оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" — 32,55%, коалиция "Мир — наша нация" — 12,53%, коалиция "Черное на белое" — 5,53%, партия "Социал-демократы Черногории" — 4,1%, Бошняцкая партия Черногории — 3,98%, Социал-демократическая партия Черногории — 3,14%.
Как ранее заявил в комментарии ТАСС Кривокапич, оппозиционные коалиции "За будущее Черногории", "Мир — наша нация" и "Черное на белое" намерены совместно сформировать кабинет министров на основании имеющегося у них большинства в 41 голос.
Парламентские выборы в Черногории прошли 30 августа при рекордной явке в 75,9%. Оппозиция объявила о своей победе. Президент страны Джуканович свое поражение не признал, призвав дождаться "окончательных данных избиркома".
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Комментарии 10
В мире , Здравко Кривокапич , ЕС , Демократическая партия США , НАТО , ИТАР-ТАСС , Черногория
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