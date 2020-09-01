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В Чехии частично возвращают масочный режим 

RT на русском и ещё 1 2 часа назад
В Чехии возвращают масочный режим
Фото: ТАСС
В Чехии с 1 сентября вновь вводится требование об обязательном ношении масок в помещениях и в общественном транспорте. Об этом сообщает Минздрав республики.

«С завтрашнего дня (1 сентября. — RT) снова будем носить маски», — говорится в сообщении в Twitter.

В частности, гражданам необходимо будет надевать медицинские маски государственных и муниципальных организациях, медицинских учреждениях и службах социальной опеки, на избирательных участках, а также в общественном транспорте и в помещениях во время общественных мероприятий с участием более 100 человек.
30 августа сообщалось, что в Чехии за сутки зафиксировали 319 новых случаев коронавируса.
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