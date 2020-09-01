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Израиль нанес авиаудары по Дамаску

Lenta.ruиещё 19
1 час назад
Израиль нанес авиаудары по позициям сирийской армии на юге Дамаска. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.
Израиль нанес авиаудары по Дамаску
Фото: Hassan Ammar / APHassan Ammar / AP
Отмечается, что нападение совершили со стороны горы Хермон и Голанских высот. Предполагается, что ракетные удары нанесли израильские ВВС: они атаковали склады с оружием.
Сирийским военным удалось отразить часть ракет. Несмотря на это, как минимум два солдата погибли, еще семеро ранены.
4 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили воздушную атаку армии Израиля около Дамаска. Израильские военные подтвердили факт атаки. По их словам, ее совершили в ответ на попытку неизвестных боевиков заложить взрывчатку у разделительного забора на границе.
До этого, 3 августа, армия обороны Израиля предотвратила взрыв на границе страны с Сирией. Четыре человека подобрались к границе, они якобы пытались устроить нападение.
В мире,ЦАХАЛ,Израиль,Дамаск,
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