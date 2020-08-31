ВОЗ предупредила мир о катастрофе 

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус поддержал процесс запуска экономик и сообществ после пандемии коронавируса, однако призвал правительства стран контролировать этот процесс.

«Чем больше страны контролируют вирус, тем больше они могут открываться. Открытие без контроля — это рецепт катастрофы», — заявил Гебрейесус.

Он назвал четыре принципа, которым должны руководствоваться власти, чтобы не допустить второй волны пандемии.

По его словам, важно не допустить передачу вируса среди больших групп людей — на различных массовых мероприятиях; обезопасить наиболее уязвимые группы людей; соблюдать правила индивидуальной защиты, а также вовремя принимать меры для выявления, изолирования, тестирования и лечения заболевших, а также для отслеживания контактов.

Как сообщал «Рамблер», новый коронавирус был выявлен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В начале марта ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 25 млн человек.