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ВОЗ предупредила мир о катастрофе 

Вероника Полынина 40 минут назад
ВОЗ предупредила мир о катастрофе
Фото: Reuters
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о катастрофе в случае бесконтрольного открытия стран после карантина, передает РИА «Новости».
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус поддержал процесс запуска экономик и сообществ после пандемии коронавируса, однако призвал правительства стран контролировать этот процесс.

«Чем больше страны контролируют вирус, тем больше они могут открываться. Открытие без контроля — это рецепт катастрофы», — заявил Гебрейесус.

Он назвал четыре принципа, которым должны руководствоваться власти, чтобы не допустить второй волны пандемии.
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По его словам, важно не допустить передачу вируса среди больших групп людей — на различных массовых мероприятиях; обезопасить наиболее уязвимые группы людей; соблюдать правила индивидуальной защиты, а также вовремя принимать меры для выявления, изолирования, тестирования и лечения заболевших, а также для отслеживания контактов.
Как сообщал «Рамблер», новый коронавирус был выявлен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В начале марта ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 25 млн человек.
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В мире , ВОЗ , Всемирный Банк , РИА Новости
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