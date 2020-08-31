США обратились к России насчет Белоруссии

Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. По ее словам, в США внимательно следят за развитием событий в Белоруссии.

Макинани отметила также, что разгоны милицией мирных митингующих отражают то, что «власти больше не могут игнорировать призывы народа к демократии».