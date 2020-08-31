США обратились к России насчет Белоруссии

В Белом доме США призвали РФ уважать суверенитет Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. По ее словам, в США внимательно следят за развитием событий в Белоруссии.
Макинани отметила также, что разгоны милицией мирных митингующих отражают то, что «власти больше не могут игнорировать призывы народа к демократии».
В Белоруссии массовые протесты начались после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская — около 10%.