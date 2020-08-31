Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США призвали РФ уважать суверенитет Белоруссии 

Национальная Служба Новостей 45 минут назад
США обратились к России насчет Белоруссии
Фото: Национальная Служба Новостей
В Белом доме США призвали РФ уважать суверенитет Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. По ее словам, в США внимательно следят за развитием событий в Белоруссии.
Макинани отметила также, что разгоны милицией мирных митингующих отражают то, что «власти больше не могут игнорировать призывы народа к демократии».
В Белоруссии массовые протесты начались после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская — около 10%.
Видео дня. Астероид размером с многоэтажку несётся к Земле
Национальная Служба Новостей: последние новости
Тихановская обеспокоена словами Путина о резерве силовиков для Белоруссии Тихановская обеспокоена словами Путина о резерве силовиков для Белоруссии Тихановская обратиться к Совбезу ООН в связи с угрозами в адрес оппозиции Тихановская обратиться к Совбезу ООН в связи с угрозами в адрес оппозиции Лидера белорусских католиков не пустили в Белоруссию Лидера белорусских католиков не пустили в Белоруссию
В мире , Политика , СНГ , США , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Администрация США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Почему россиянам удалось уехать без пулевых дыр?!»
«Почему россиянам удалось уехать без пулевых дыр?!»
Кота-библиотекаря застрелили в Тверской области
Кота-библиотекаря застрелили в Тверской области
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Мэром Одессы может стать бывший КВНщик
Мэром Одессы может стать бывший КВНщик
Видео
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
00:54
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
00:47
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
00:34
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
00:08
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
00:24
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
Происшествия
Известный бренд отдает России деньги для США
00:37
Известный бренд отдает России деньги для США
В мире
В Москве резко похолодает
05:08
В Москве резко похолодает
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение