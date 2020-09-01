Шансы Трампа на победу на выборах повысились 

Как следует из данных, за Байдена сейчас готовы отдать свой голос 48 процентов американских избирателей, а за Трампа — 42 процента. При этом еще 10 процентов граждан заявили, что пока не определились с выбором.

При этом в июле итоги аналогичного социологического исследования John Zogby Strategies указывали на то, что перевес в голосах у Байдена над Трампом составлял 13 процентных пунктов. Таким образом, исходя из результатов опроса, это преимущество сократилось более чем вдвое. Зогби указывает, что опережения в шесть процентных пунктов недостаточно, чтобы гарантировать победу на выборах.

Также выяснилось, что, по мнению 43 процентов избирателей, действующий президент Трамп обеспечит себе в ноябре переизбрание на второй срок. Победу Байдена предрекают 40 процентов американцев.

Кроме того, выводы о текущем уровне поддержки Байдена среди темнокожей части населения Соединенных Штатов должны вызывать тревогу у кандидата от демократов. Согласно данным опроса, за Байдена готовы проголосовать 75 процентов чернокожих, а за Трампа — 20 процентов. Однако демократу требуется поддержка на уровне от 90 процентов.

Очередные президентские выборы в США пройдут 3 ноября.