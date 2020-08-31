Церковь против: оппозиция взяла верх в Черногории

Правящая Демократическая партия социалистов победила на парламентских выборах в Черногории . Однако полученный ею результат стал худшим за всю историю правления ДПС и президента Мило Джукановича. Отрыв социалистов от их главных соперников, оппозиционной коалиции «За будущее Черногории», составляет менее 3%. Третье и четвертое места заняли другие оппозиционные силы. Лидер «За будущее Черногории» уже заявил о готовности сформировать правительство.

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По итогам прошедших 30 августа парламентских выборов в Черногории победу одержала правящая Демократическая партия социалистов президента Мило Джукановича.

Однако этот результат стал для ДПС худшим за все время ее существования. Партия набрала чуть больше трети голосов — 35,06%. Для Джукановича, находящегося у власти вот уже 30 лет, это крайне тревожный знак.

«За будущее Черногории» получила 32,55%. Это означает, что ДПС будет крайне тяжело сформировать правящую коалицию, в то время как у «За будущее Черногории» есть возможность заполучить парламентское большинство, если ей удастся договориться с оппозиционными «Мир — наша нация» (12,5%) и платформой «Черные и белые» (5,7%), которые заняли третье и четвертое места соответственно.

Как заявил в комментарии ТАСС лидер «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич, оппозиционные коалиции намерены совместно сформировать правительство на основании имеющегося у них большинства в 41 голос. При реализации такого сценария впервые в истории независимой Черногории будет осуществлена передача власти в результате выборов.

Правда, стоит также отметить, что оппозиционные силы имеют множество противоречий и договориться им будет не так легко. На стороне Джукановича же играет его политический опыт и решимость остаться у власти. Все зависит от того, кто успешнее проведет переговоры с остальными политическими силами.

В понедельник, 31 августа, как только начали появляться результаты, все три оппозиционных блока призвали к граждан к солидарности. Заявления были направлены на избирателей ДПС и небольшие партии, представляющие интересы албанцев и боснийцев, традиционно поддерживающих Джукановича и обеспечивающих ему уверенное большинство на протяжении трех десятилетий.

«Мы призываем партии меньшинств присоединиться. Без них мы не сможем построить новую Черногорию», — сказал лидер главной оппозиционной коалиции «За будущее Черногории», беспартийный профессор Университета Черногории Здравко Кривокапич.

Он также заявил, что стране необходимо экспертное правительство «с ограниченным сроком действия».

«Уважаемые граждане, благодарим вас за стойкость и достоинство. Не зависимо от всего, через что мы прошли в этом цикле. Режим пал, — сказал он. — Джуканович должен собирать чемоданы сейчас, пришла свобода».

Однако Джуканович и его партия признавать поражение не намерены. Обращаясь сегодня к своим сторонникам в штабе ДПС, президент заявил, что его партия получила 40 мест из 81 и по-прежнему рассчитывает на своих традиционных союзников, получивших пять кресел, а также на поддержку албанских и боснийских депутатов.

Вместе с тем впервые за три десятка лет своего правления Джуканович признал, что оппозиция добилась достойного результата, и пообещал уважать волю народа.

«ДПС способна признать результаты выборов, которые отличаются от ожидаемых», — добавил он.

Комментировать свои планы на президентство, срок которого истекает в 2023 году Джуканович не стал. Местные СМИ прогнозируют, что в случае, если оппозиция займет большинство кресел в парламенте, политик подаст в отставку. Если же этого не случится, то президенту и оппозиционному ему парламенту придется находить способы взаимного сосуществования еще как минимум три года.

Примечательно, что такой поворот в судьбе ДПС и Джукановича стал возможен благодаря одному закону, принятому по инициативе президента в декабре.

Закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» готовился около пяти лет. 27 декабря 2019 года инициатива была принята депутатами от ДПС — оппозиционные депутаты были отстранены от заседания после потасовки в парламенте.

Согласно документу, все церковное имущество, принадлежавшее государству до 1918 года, должно быть возвращено в госсобственность. Исключением являются те объекты, на которые собственник может предъявить соответствующие документы. Ожидаемо категорически против законопроекта выступила Сербская православная церковь . В СПЦ уверены, что таким образом правительство отнимет у церкви храмы, готовя почву для создания автокефальной Черногорской православной церкви.

В конце XX века в ходе балканских войн СПЦ удалось переписать в свою собственность немалую долю церковного имущества, общая стоимость которого оценивается в 1 млрд.

Президент Черногории Мило Джуканович, по инициативе которого был принят законопроект, обвиняет СПЦ в стремлении сохранить религиозную монополю в уже давно независимой от Сербии стране.

Черногорская православная церковь сейчас не имеет официального статуса и признания другими церквями. В своей борьбе за признание Черногорской церкви политик обещал брать пример с Украины.

«Автокефальная православная церковь в Черногории имеет историю и традицию, поэтому неоспоримо право современной Черногории начать операцию по ее восстановлению, — говорил Джуканович. — Нужна ясная стратегия, аргументы на нашей стороне. А в исходе я уверен: Черногория, без сомнения, будет иметь свою автокефальную православную церковь».

Так президент настроил категорически против себя многих верующих. В стране в течение нескольких месяцев проходили протесты, последний митинг состоялся 23 августа, в преддверии выборов. По данным последней переписи населения, граждане страны, идентифицирующие себя как этнические сербы, составляют около трети населения. А поскольку большинство из них являются прихожанами СПЦ, влияние церкви огромно.

В результате Сербская православная церковь призвала людей голосовать против ДПС. Более того, СПЦ явно продемонстрировала свои симпатии главной оппозиционной коалиции. Так, в ходе последних протестов в храме Воскресения Христова в Подгорице перед всеми собравшимися выступил лидер «За будущее Черногории» Здравко Крипокапич.

При этом надо также отметить, что в коалицию вошли 11 различных партий — ощутимая мобилизация оппозиции. Столь очевидное участие церкви спровоцировало и мобилизацию протестных настроений в обществе, а также их активность на выборах. Прошедшее голосование отличается рекордной явкой — 74,9%.

Сегодняшнее политическое противостояние в Черногории касается не только церкви, но и внешней политики страны. Оппозиция выступает за более близкие отношениям с Сербией и Россией, в то время как главным достижением Джукановича является вступление Черногории в НАТО в 2017 году.