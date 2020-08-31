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Лукашенко стал невъездным в Прибалтику 

РИА Новости Крым 3 часа назад
Лукашенко стал невъездным в Прибалтику
Фото: РИА Новости Крым
Власти Литвы, Латвии и Эстонии запретили въезд в свои страны президенту Белоруссии Александру Лукашенко и 29 белорусским государственным чиновникам. Об этом сообщает РИА Новости.
Помимо Лукашенко, под санкции попали министры внутренних дел и юстиции, генеральный прокурор, представители администрации президента, силовых структур и белорусского Центризбиркома. Им запрещен въезд в прибалтийские страны сроком на пять лет.

"Они (фигуранты санкционного списка — ред.) ответственны за мошенничество на президентских выборах и жестокость против мирных демонстрантов в Белоруссии, мы поддерживаем независимую и демократическую Белоруссию и ее граждан", — написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что таким образом Таллин показал, что "крайне серьезно относится к нарушениям прав человека в Белоруссии и поддерживает свободную волю и усилия белорусов по достижению демократических перемен".
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Комментарии 3
В мире , Александр Лукашенко , Администрация Президента РФ , МИД , Центризбирком России , Латвия , Литва , Эстония
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