Лукашенко стал невъездным в Прибалтику 

"Они (фигуранты санкционного списка — ред.) ответственны за мошенничество на президентских выборах и жестокость против мирных демонстрантов в Белоруссии, мы поддерживаем независимую и демократическую Белоруссию и ее граждан", — написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.