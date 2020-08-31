Лукашенко стал невъездным в Прибалтику 

Власти Литвы, Латвии и Эстонии запретили въезд в свои страны президенту Белоруссии Александру Лукашенко и 29 белорусским государственным чиновникам. Об этом сообщает РИА Новости.
Помимо Лукашенко, под санкции попали министры внутренних дел и юстиции, генеральный прокурор, представители администрации президента, силовых структур и белорусского Центризбиркома. Им запрещен въезд в прибалтийские страны сроком на пять лет.
"Они (фигуранты санкционного списка — ред.) ответственны за мошенничество на президентских выборах и жестокость против мирных демонстрантов в Белоруссии, мы поддерживаем независимую и демократическую Белоруссию и ее граждан", — написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что таким образом Таллин показал, что "крайне серьезно относится к нарушениям прав человека в Белоруссии и поддерживает свободную волю и усилия белорусов по достижению демократических перемен".