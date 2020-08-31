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Антиутопия по-белорусски: как будет жить республика в 2025 году 

Павел Тиунов 4 часа назад
Антиутопия по-белорусски: как будет жить республика в 2025 году
Фото: ТАСС
Колумнист белорусского издания LADY.TUT.BY рассказал читателям, как через пять лет будет жить страна, где ничего не изменится. Спойлер — похоже на сюжет «1984» Джорджа Оруэлла.
По мнению автора, к 2025 году из страны уедут все айтишники, а в городах «за ненадобностью» закроются барбершопы, «смузишные», магазины вейкбордов, вейпов и тусовочные улицы. Из обращения исчезнет иностранная валюта, поскольку границы государства окажутся закрытыми. Сбережения граждан будет «подъедать» гиперинфляция, поэтому зарплаты будут сразу конвертироваться в наиболее стабильную валюту — водку, которую впоследствии можно будет обменять на хлеб, мыло или женщину.
В стране полностью отключат интернет, новости будут передаваться из уст в уста в связи, а соседи из других стран будут совать газетные вырезки в забор и «разбрасывать листовки с воздушных шариков».
Милиции станет больше. Дойдет вплоть до того, что правоохранители будут охранять мирный сон граждан находясь в соседней комнате. Милиционеры будут защищать людей от врагов, которых станет еще больше: европейцы, американцы, украинцы, прибалты, кенийцы, новозеландцы и т.д. — все они будут пытаться «расшатать стабильность» процветающей страны. Ходить по улицам бесцельно будет нельзя, муджчины станут на всякий случай отращивать усы, а предметы с использованием белого и красного цвета окажутся под запретом: в частности, эмблема МТС, кока-кола, аисты и сало с мясом.
1 сентября, по словам колумниста, в школу строем будут ходить одинаково стриженые дети, где их будут учить патриотизму, идеологии и основам домашнего свиноводства. А сами ученики будут мастерить гербы и дубинки.
При этом вся жизнь в стране будет контролироваться властями при помощи дронов, чтобы запечатлевать счастливые лица жителей, резюмировал автор.
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Комментарии 1
В мире , Джордж Оруэлл , МТС
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