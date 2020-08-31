СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру? 

Южнокорейские журналисты полагают, что Ким Чен Ын мог казнить свою младшую сестру Ким Ё Чжон, заподозрив в ней политического соперника. Таким образом можно объяснить, почему женщина не появлялась на публике с 27 июля, сообщает издание The Chosun Ilbo.

Журналисты отмечают, что Ким Ё Чжон исчезла через несколько недель после того, как её назначили первым заместителем заведующего отделом ЦК Трудовой партии Северной Кореи, что, по мнению аналитиков, автоматически делало её вторым по значимости человеком в государстве. При этом отмечается, что в последнее время северокорейского лидера несколько раз видели на выездных встречах в окружении чиновников, однако младшей сестры диктатора среди них не было.

Профессор Корейского университета Нам Сун Ук заявил, что в правящей семье существует система сдерживания и противовесов, чтобы любой человек «номер два» в стране не мог посягнуть на лидирующие позиции. Ким Ё Чжон, по словам эксперта, могла отступить по своей воле. Однако не исключено, что с женщиной расправились, учитывая, что у Ким Чен Ына «мало времени на соперников».

Ранее, как сообщал "Рамблер", в СМИ появилась гипотеза, что Ким Чен Ын может находиться в коме, именно поэтому его младшая сестра Ким Ё Чжон якобы заняла лидирующее положение в стране. При этом, по мнению аналитиков, женщина начала управлять Северной Кореей только потому, что в государстве не выстроена система преемственности власти, а в политическом руководстве из-за состояния диктатора образовался вакуум.