Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ПАСЕ объяснили смысл видеозаседания с Тихановской 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
В ПАСЕ объяснили смысл видеозаседания с Тихановской
Фото: Mindaugas Kulbis / AP
Глава одной из главных политических групп Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс объяснил, в чем смысл планируемого видеозаседания с участием экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом сообщает РИА Новости.
Он указал на то, что Белоруссия хоть и не является государством-членом ПАСЕ, но связана с Советом Европы — несколькими конвенциями и участием в ряде органов СЕ, таких, как Венецианская комиссия. Поэтому организация готова оказать Белоруссии «свои добрые услуги для того, чтобы найти выход из нынешнего политического кризиса»
Кокс разъяснил, что как раз для проверки того, возможно ли это, и будет организовано слушание с участием Тихановской. Об ее готовящемся выступлении в ПАСЕ стало известно ранее 31 августа. Также сообщается, что политик собирается выступить в Совете безопасности ООН.
24 августа Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном. Переговоры прошли в Литве. В ходе беседы лидер белорусской оппозиции выразила готовность разрешить ситуацию в стране через мирный диалог, а также призвала остальные страны уважать суверенитет и территориальную целостность Белоруссии.
Светлана Тихановская вынужденно покинула Белоруссию после выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, она получила 10 процентов голосов, а президент Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, — 80 процентов. В стране с 9 августа продолжаются массовые протесты с требованием новых и честных выборов.
Видео дня. Астероид размером с многоэтажку несётся к Земле
Последние новости
Обнаружены неожиданные преимущества общения с родными на расстоянии Обнаружены неожиданные преимущества общения с родными на расстоянии В России зарегистрировали препарат «Фризиум» для тяжелобольных детей В России зарегистрировали препарат «Фризиум» для тяжелобольных детей Помощник Путина сообщил об историческом взлете российской экономики Помощник Путина сообщил об историческом взлете российской экономики
Комментарии 2
В мире , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Стивен Бигэн , Александр Лукашенко , Совбез ООН , Совет Европы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве открыли стрельбу
В Москве открыли стрельбу
Часть моста обрушилась в Санкт-Петербурге
Часть моста обрушилась в Санкт-Петербурге
У урагана «Лаура» появилась первая жертва
У урагана «Лаура» появилась первая жертва
Бунт в Кеноше попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
Видео
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
00:54
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
00:47
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
00:34
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
00:08
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
00:24
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
Происшествия
Известный бренд отдает России деньги для США
00:37
Известный бренд отдает России деньги для США
В мире
В Москве резко похолодает
05:08
В Москве резко похолодает
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение