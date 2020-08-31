В ПАСЕ объяснили смысл видеозаседания с Тихановской 

Глава одной из главных политических групп Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс объяснил, в чем смысл планируемого видеозаседания с участием экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской . Об этом сообщает РИА Новости.

Он указал на то, что Белоруссия хоть и не является государством-членом ПАСЕ, но связана с Советом Европы — несколькими конвенциями и участием в ряде органов СЕ, таких, как Венецианская комиссия. Поэтому организация готова оказать Белоруссии «свои добрые услуги для того, чтобы найти выход из нынешнего политического кризиса»

Кокс разъяснил, что как раз для проверки того, возможно ли это, и будет организовано слушание с участием Тихановской. Об ее готовящемся выступлении в ПАСЕ стало известно ранее 31 августа. Также сообщается, что политик собирается выступить в Совете безопасности ООН

24 августа Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном . Переговоры прошли в Литве. В ходе беседы лидер белорусской оппозиции выразила готовность разрешить ситуацию в стране через мирный диалог, а также призвала остальные страны уважать суверенитет и территориальную целостность Белоруссии.