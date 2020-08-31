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Тихановская выступит в ООН 

Павел Тиунов 6 часов назад
Тихановская выступит в ООН
Фото: РИА Новости
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская намерена выступить 4 сентября на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы политика. Через четыре дня бывший претендент на пост главы государства планирует выступить на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Тихановская намерена публично рассказать о ситуации в Белоруссии, сложившейся после проведения президентских выборов. Политик, которая уже имеет опыт выступления перед международным сообществом, традиционно подчеркнет, что акции протеста против переизбрания действующего главы государства Александра Лукашенко носят исключительно мирный характер, и отметит важность начала переговоров между «властью и народом», говорится в сообщении, распространенном пресс-службой. При этом оппозиция не против вмешательства извне в целях организации первых таких диалогов.
В сообщении также говорится, что в настоящее время многие страны проявляют интерес к инвестициям в республику, которые помогут восстановлению стабильности в стране, а также развитию экономики. Однако инвесторы намерены осуществить планы только после организации свободных выборов в республике, уверяют представители Тихановской.
В своем последнем обращении к избирателям, как сообщал «Рамблер», Светлана Тихановская обратилась к учителям перед 1 сентября и призвала защитить педагогов, которых собираются уволить за несогласие с политикой Александра Лукашенко.
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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Совбез ООН , ООН , Совет Европы , РИА Новости
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