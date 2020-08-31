Тихановская выступит в ООН 

Тихановская намерена публично рассказать о ситуации в Белоруссии, сложившейся после проведения президентских выборов. Политик, которая уже имеет опыт выступления перед международным сообществом, традиционно подчеркнет, что акции протеста против переизбрания действующего главы государства Александра Лукашенко носят исключительно мирный характер, и отметит важность начала переговоров между «властью и народом», говорится в сообщении, распространенном пресс-службой. При этом оппозиция не против вмешательства извне в целях организации первых таких диалогов.

В сообщении также говорится, что в настоящее время многие страны проявляют интерес к инвестициям в республику, которые помогут восстановлению стабильности в стране, а также развитию экономики. Однако инвесторы намерены осуществить планы только после организации свободных выборов в республике, уверяют представители Тихановской.

В своем последнем обращении к избирателям, как сообщал «Рамблер», Светлана Тихановская обратилась к учителям перед 1 сентября и призвала защитить педагогов, которых собираются уволить за несогласие с политикой Александра Лукашенко.